Harga Dividends Hari Ini

Harga live Dividends (DIVIDENDS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 10.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DIVIDENDS ke USD saat ini adalah $ 0 per DIVIDENDS.

Dividends saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,026.27, dengan suplai yang beredar 999.37M DIVIDENDS. Selama 24 jam terakhir, DIVIDENDS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DIVIDENDS bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan +37.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dividends (DIVIDENDS)

Kapitalisasi Pasar $ 17.03K$ 17.03K $ 17.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.03K$ 17.03K $ 17.03K Suplai Peredaran 999.37M 999.37M 999.37M Total Suplai 999,372,064.14007 999,372,064.14007 999,372,064.14007

