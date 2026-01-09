Harga Dividends (DIVIDENDS)
Harga live Dividends (DIVIDENDS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 10.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DIVIDENDS ke USD saat ini adalah $ 0 per DIVIDENDS.
Dividends saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,026.27, dengan suplai yang beredar 999.37M DIVIDENDS. Selama 24 jam terakhir, DIVIDENDS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, DIVIDENDS bergerak +1.18% dalam satu jam terakhir dan +37.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Dividends saat ini adalah $ 17.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DIVIDENDS adalah 999.37M, dan total suplainya sebesar 999372064.14007. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.03K.
+1.18%
+10.19%
+37.04%
+37.04%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Dividends ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dividends ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dividends ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dividends ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+10.19%
|30 Days
|$ 0
|+5.84%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Dividends berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga pasar saat ini dari Dividends?
Dividends bernilai Rp0.28654219097712000, bergerak 10.19% selama 24 jam terakhir. Ini mencerminkan kondisi terbaru dari permintaan dan penawaran di pasar kripto global.
Berapa jumlah pemegang unik yang dimiliki DIVIDENDS?
Terdapat -- pemegang on-chain, yang menunjukkan distribusi dan adopsi komunitas terhadap DIVIDENDS. Peningkatan jumlah pemegang sering dianggap sebagai sinyal meningkatnya partisipasi jaringan atau minat jangka panjang yang semakin kuat.
Seberapa aktif Dividends di blockchain aslinya?
Sebagai token di --, aktivitas dipengaruhi oleh interaksi dompet, biaya jaringan, perilaku staking, dan penggunaan kontrak pintar. Aktivitas yang tinggi mungkin berkorelasi dengan volume perdagangan yang lebih besar atau perkembangan ekosistem yang baru muncul.
Berapa total pasokan beredar dari DIVIDENDS?
Pasokan beredar sebesar 999372064.14007, yang secara langsung memengaruhi kelangkaan dan valuasi token. Perubahan pasokan dapat terjadi akibat pencetakan, pembakaran, atau jadwal pembukaan kunci.
Bagaimana volume 24 jam untuk Dividends?
Dividends menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam satu hari terakhir, menunjukkan seberapa aktif aset tersebut diperdagangkan dan kedalaman likuiditasnya.
Bagaimana performa DIVIDENDS dibandingkan dengan pesaing Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?
Dibandingkan dengan aset lain dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, momentum DIVIDENDS dipengaruhi oleh sentimen pasar, adopsi investor, dan metrik on-chain yang terkait dengan --.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
|01-07 07:35:32
|Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
|01-06 21:10:15
|Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
|01-06 14:41:58
|Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
|01-06 14:28:48
|Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.