Harga Divinely Protected Hari Ini

Harga live Divinely Protected (DP) hari ini adalah $ 0.00003192, dengan perubahan 2.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DP ke USD saat ini adalah $ 0.00003192 per DP.

Divinely Protected saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,289, dengan suplai yang beredar 994.06M DP. Selama 24 jam terakhir, DP diperdagangkan antara $ 0.00003015 (low) dan $ 0.00003176 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00497012, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000109.

Dalam kinerja jangka pendek, DP bergerak +2.92% dalam satu jam terakhir dan -17.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Divinely Protected (DP)

Kapitalisasi Pasar $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K Suplai Peredaran 994.06M 994.06M 994.06M Total Suplai 994,063,637.623977 994,063,637.623977 994,063,637.623977

