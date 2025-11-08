Harga Dog In Vest Hari Ini

Harga live Dog In Vest (INVEST) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INVEST ke USD saat ini adalah -- per INVEST.

Dog In Vest saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,623, dengan suplai yang beredar 999.81M INVEST. Selama 24 jam terakhir, INVEST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0053796, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, INVEST bergerak +2.87% dalam satu jam terakhir dan -14.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dog In Vest (INVEST)

Kapitalisasi Pasar $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.62K$ 37.62K $ 37.62K Suplai Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Total Suplai 999,810,996.181804 999,810,996.181804 999,810,996.181804

Kapitalisasi Pasar Dog In Vest saat ini adalah $ 37.62K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar INVEST adalah 999.81M, dan total suplainya sebesar 999810996.181804. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.62K.