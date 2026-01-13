Harga Dogggo Hari Ini

Harga live Dogggo (DOGGGO) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGGGO ke USD saat ini adalah $ 0 per DOGGGO.

Dogggo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,417, dengan suplai yang beredar 100.00M DOGGGO. Selama 24 jam terakhir, DOGGGO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00177147, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGGGO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dogggo (DOGGGO)

Kapitalisasi Pasar $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dogggo saat ini adalah $ 23.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGGGO adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.42K.