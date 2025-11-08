Harga DogKing On XLayer Hari Ini

Harga live DogKing On XLayer (DOGKING) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGKING ke USD saat ini adalah -- per DOGKING.

DogKing On XLayer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,676.27, dengan suplai yang beredar 210.00B DOGKING. Selama 24 jam terakhir, DOGKING diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGKING bergerak +0.74% dalam satu jam terakhir dan -10.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DogKing On XLayer (DOGKING)

Kapitalisasi Pasar $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K Suplai Peredaran 210.00B 210.00B 210.00B Total Suplai 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar DogKing On XLayer saat ini adalah $ 11.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGKING adalah 210.00B, dan total suplainya sebesar 210000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.68K.