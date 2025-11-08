Harga Dojo Protocol Hari Ini

Harga live Dojo Protocol (DOAI) hari ini adalah $ 0.00005246, dengan perubahan 9.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOAI ke USD saat ini adalah $ 0.00005246 per DOAI.

Dojo Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,508, dengan suplai yang beredar 449.38M DOAI. Selama 24 jam terakhir, DOAI diperdagangkan antara $ 0.00004434 (low) dan $ 0.00005424 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03595159, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004434.

Dalam kinerja jangka pendek, DOAI bergerak -0.43% dalam satu jam terakhir dan -9.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dojo Protocol (DOAI)

Kapitalisasi Pasar $ 23.51K$ 23.51K $ 23.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.31K$ 52.31K $ 52.31K Suplai Peredaran 449.38M 449.38M 449.38M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dojo Protocol saat ini adalah $ 23.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOAI adalah 449.38M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.31K.