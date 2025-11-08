Harga DOOM Hari Ini

Harga live DOOM (DOOM) hari ini adalah $ 0.0000427, dengan perubahan 7.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOOM ke USD saat ini adalah $ 0.0000427 per DOOM.

DOOM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,847, dengan suplai yang beredar 999.54M DOOM. Selama 24 jam terakhir, DOOM diperdagangkan antara $ 0.00003974 (low) dan $ 0.00004277 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00099576, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002357.

Dalam kinerja jangka pendek, DOOM bergerak +2.37% dalam satu jam terakhir dan -19.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DOOM (DOOM)

Kapitalisasi Pasar $ 42.85K$ 42.85K $ 42.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.85K$ 42.85K $ 42.85K Suplai Peredaran 999.54M 999.54M 999.54M Total Suplai 999,540,098.885478 999,540,098.885478 999,540,098.885478

Kapitalisasi Pasar DOOM saat ini adalah $ 42.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOOM adalah 999.54M, dan total suplainya sebesar 999540098.885478. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.85K.