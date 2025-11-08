Harga Dragon Crypto Aurum Hari Ini

Harga live Dragon Crypto Aurum (DCAU) hari ini adalah $ 0.258833, dengan perubahan 2.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DCAU ke USD saat ini adalah $ 0.258833 per DCAU.

Dragon Crypto Aurum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,266, dengan suplai yang beredar 151.70K DCAU. Selama 24 jam terakhir, DCAU diperdagangkan antara $ 0.250031 (low) dan $ 0.262499 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 177.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.207868.

Dalam kinerja jangka pendek, DCAU bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan -1.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Kapitalisasi Pasar $ 39.27K$ 39.27K $ 39.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.89K$ 39.89K $ 39.89K Suplai Peredaran 151.70K 151.70K 151.70K Total Suplai 154,129.88 154,129.88 154,129.88

