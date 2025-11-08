Harga Duelmasters Hari Ini

Harga live Duelmasters (DM) hari ini adalah $ 0.00007557, dengan perubahan 11.94% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DM ke USD saat ini adalah $ 0.00007557 per DM.

Duelmasters saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,869, dengan suplai yang beredar 699.64M DM. Selama 24 jam terakhir, DM diperdagangkan antara $ 0.0000651 (low) dan $ 0.00007846 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00055136, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000152.

Dalam kinerja jangka pendek, DM bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan -34.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Duelmasters (DM)

Kapitalisasi Pasar $ 52.87K$ 52.87K $ 52.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 75.54K$ 75.54K $ 75.54K Suplai Peredaran 699.64M 699.64M 699.64M Total Suplai 999,641,733.23472 999,641,733.23472 999,641,733.23472

Kapitalisasi Pasar Duelmasters saat ini adalah $ 52.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DM adalah 699.64M, dan total suplainya sebesar 999641733.23472. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 75.54K.