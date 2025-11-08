Harga Elonia Trump Hari Ini

Harga live Elonia Trump (ELONIA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELONIA ke USD saat ini adalah -- per ELONIA.

Elonia Trump saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,026, dengan suplai yang beredar 68.29B ELONIA. Selama 24 jam terakhir, ELONIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0003364, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ELONIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Elonia Trump (ELONIA)

Kapitalisasi Pasar $ 34.03K$ 34.03K $ 34.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.03K$ 34.03K $ 34.03K Suplai Peredaran 68.29B 68.29B 68.29B Total Suplai 68,291,474,784.9719 68,291,474,784.9719 68,291,474,784.9719

