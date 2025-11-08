Harga Emulites Hari Ini

Harga live Emulites (EMULITES) hari ini adalah --, dengan perubahan 14.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EMULITES ke USD saat ini adalah -- per EMULITES.

Emulites saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,390, dengan suplai yang beredar 999.84M EMULITES. Selama 24 jam terakhir, EMULITES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00466691, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EMULITES bergerak +0.34% dalam satu jam terakhir dan -44.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Emulites (EMULITES)

Kapitalisasi Pasar $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,842,178.671114 999,842,178.671114 999,842,178.671114

Kapitalisasi Pasar Emulites saat ini adalah $ 43.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EMULITES adalah 999.84M, dan total suplainya sebesar 999842178.671114. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.39K.