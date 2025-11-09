Tokenomi ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Tokenomi ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Telusuri wawasan utama tentang ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:12:42 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 143.94K
$ 143.94K$ 143.94K
Total Suplai:
$ 659.55K
$ 659.55K$ 659.55K
Suplai yang Beredar:
$ 659.55K
$ 659.55K$ 659.55K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 143.94K
$ 143.94K$ 143.94K
All-Time High:
$ 0.336882
$ 0.336882$ 0.336882
All-Time Low:
$ 0.095256
$ 0.095256$ 0.095256
Harga Saat Ini:
$ 0.218232
$ 0.218232$ 0.218232

Informasi ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

arbLUNA is Eris Protocol’s arbitrage-powered LST on Terra (phoenix-1). Users obtain arbLUNA through the Arb Vault, which captures structural spreads between LUNA and LST markets (e.g., unbonding lag, routing frictions) and auto-compounds yield into the token’s value. Beyond simple staking, arbLUNA is a first-class citizen in Eris’s Terra Liquidity Alliance (TLA)—a ve(3,3)–style liquidity coordination layer where LSTs can be locked for voting power, used to direct weekly incentives to LP pools, and accrue additional rewards through rebases. The design aligns staking yield, governance, and market depth so Terra traders face tighter spreads and deeper liquidity while holders benefit from programmatic, on-chain value accrual.

Situs Web Resmi:
https://www.erisprotocol.com/
Whitepaper:
https://docs.erisprotocol.com/products/arb-vault/

Tokenomi ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ARBLUNA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ARBLUNA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ARBLUNA, jelajahi harga live token ARBLUNA!

Prediksi Harga ARBLUNA

Ingin mengetahui arah ARBLUNA? Halaman prediksi harga ARBLUNA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

