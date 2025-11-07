BursaDEX+
Harga live ERIS Arbitrage LUNA hari ini adalah 0.200168 USD. Kapitalisasi pasar ARBLUNA adalah 131,935 USD. Lacak informasi harga aktual ARBLUNA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live ERIS Arbitrage LUNA hari ini adalah 0.200168 USD. Kapitalisasi pasar ARBLUNA adalah 131,935 USD. Lacak informasi harga aktual ARBLUNA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ARBLUNA

Info Harga ARBLUNA

Penjelasan ARBLUNA

Whitepaper ARBLUNA

Situs Web Resmi ARBLUNA

Tokenomi ARBLUNA

Prakiraan Harga ARBLUNA

Harga ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Harga Live 1 ARBLUNA ke USD:

mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:21:34 (UTC+8)

Harga ERIS Arbitrage LUNA Hari Ini

Harga live ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) hari ini adalah $ 0.200168, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARBLUNA ke USD saat ini adalah $ 0.200168 per ARBLUNA.

ERIS Arbitrage LUNA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,935, dengan suplai yang beredar 659.12K ARBLUNA. Selama 24 jam terakhir, ARBLUNA diperdagangkan antara $ 0.188391 (low) dan $ 0.202053 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.336882, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.095256.

Dalam kinerja jangka pendek, ARBLUNA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Kapitalisasi Pasar ERIS Arbitrage LUNA saat ini adalah $ 131.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ARBLUNA adalah 659.12K, dan total suplainya sebesar 659119.797153. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.94K.

Riwayat Harga ERIS Arbitrage LUNA USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Riwayat Harga ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ERIS Arbitrage LUNA ke USD adalah $ +0.00246162.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ERIS Arbitrage LUNA ke USD adalah $ -0.0787868654.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ERIS Arbitrage LUNA ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ERIS Arbitrage LUNA ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00246162+1.25%
30 Days$ -0.0787868654-39.36%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk ERIS Arbitrage LUNA

Prediksi Harga ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ARBLUNA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga ERIS Arbitrage LUNA berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga ERIS Arbitrage LUNA yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ARBLUNA untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga ERIS Arbitrage LUNA.

Apa yang dimaksud dengan ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

arbLUNA is Eris Protocol’s arbitrage-powered LST on Terra (phoenix-1). Users obtain arbLUNA through the Arb Vault, which captures structural spreads between LUNA and LST markets (e.g., unbonding lag, routing frictions) and auto-compounds yield into the token’s value. Beyond simple staking, arbLUNA is a first-class citizen in Eris’s Terra Liquidity Alliance (TLA)—a ve(3,3)–style liquidity coordination layer where LSTs can be locked for voting power, used to direct weekly incentives to LP pools, and accrue additional rewards through rebases. The design aligns staking yield, governance, and market depth so Terra traders face tighter spreads and deeper liquidity while holders benefit from programmatic, on-chain value accrual.

Sumber Daya ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ERIS Arbitrage LUNA

Berapa nilai 1 ERIS Arbitrage LUNA pada tahun 2030?
Jika ERIS Arbitrage LUNA tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga ERIS Arbitrage LUNA tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

