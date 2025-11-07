Harga ERIS Arbitrage LUNA Hari Ini

Harga live ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) hari ini adalah $ 0.200168, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARBLUNA ke USD saat ini adalah $ 0.200168 per ARBLUNA.

ERIS Arbitrage LUNA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 131,935, dengan suplai yang beredar 659.12K ARBLUNA. Selama 24 jam terakhir, ARBLUNA diperdagangkan antara $ 0.188391 (low) dan $ 0.202053 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.336882, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.095256.

Dalam kinerja jangka pendek, ARBLUNA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

