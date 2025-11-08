Harga Escaped Lab Monkeys Hari Ini

Harga live Escaped Lab Monkeys (MONKEY) hari ini adalah $ 0.00002259, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONKEY ke USD saat ini adalah $ 0.00002259 per MONKEY.

Escaped Lab Monkeys saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,072, dengan suplai yang beredar 932.94M MONKEY. Selama 24 jam terakhir, MONKEY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00736887, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001923.

Dalam kinerja jangka pendek, MONKEY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Escaped Lab Monkeys (MONKEY)

Kapitalisasi Pasar $ 21.07K$ 21.07K $ 21.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.07K$ 21.07K $ 21.07K Suplai Peredaran 932.94M 932.94M 932.94M Total Suplai 932,937,500.000001 932,937,500.000001 932,937,500.000001

