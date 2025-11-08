Harga EVIVO Token Hari Ini

Harga live EVIVO Token (EVIVO) hari ini adalah $ 0.00003553, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EVIVO ke USD saat ini adalah $ 0.00003553 per EVIVO.

EVIVO Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,662, dengan suplai yang beredar 750.39M EVIVO. Selama 24 jam terakhir, EVIVO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005169, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003445.

Dalam kinerja jangka pendek, EVIVO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EVIVO Token (EVIVO)

Kapitalisasi Pasar $ 26.66K$ 26.66K $ 26.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.52K$ 35.52K $ 35.52K Suplai Peredaran 750.39M 750.39M 750.39M Total Suplai 999,622,386.613831 999,622,386.613831 999,622,386.613831

Kapitalisasi Pasar EVIVO Token saat ini adalah $ 26.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EVIVO adalah 750.39M, dan total suplainya sebesar 999622386.613831. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.52K.