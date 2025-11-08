Harga FaZeSway Hari Ini

Harga live FaZeSway (SWAY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SWAY ke USD saat ini adalah -- per SWAY.

FaZeSway saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,610.42, dengan suplai yang beredar 999.53M SWAY. Selama 24 jam terakhir, SWAY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00135071, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SWAY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FaZeSway (SWAY)

Kapitalisasi Pasar $ 9.61K$ 9.61K $ 9.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.61K$ 9.61K $ 9.61K Suplai Peredaran 999.53M 999.53M 999.53M Total Suplai 999,528,296.043741 999,528,296.043741 999,528,296.043741

Kapitalisasi Pasar FaZeSway saat ini adalah $ 9.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SWAY adalah 999.53M, dan total suplainya sebesar 999528296.043741. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.61K.