Harga FEAR Hari Ini

Harga live FEAR (FEAR) hari ini adalah $ 0.0069706, dengan perubahan 7.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FEAR ke USD saat ini adalah $ 0.0069706 per FEAR.

FEAR saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 123,487, dengan suplai yang beredar 17.72M FEAR. Selama 24 jam terakhir, FEAR diperdagangkan antara $ 0.00645523 (low) dan $ 0.00756168 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.88, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00629862.

Dalam kinerja jangka pendek, FEAR bergerak +1.36% dalam satu jam terakhir dan -13.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FEAR (FEAR)

Kapitalisasi Pasar $ 123.49K$ 123.49K $ 123.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 290.95K$ 290.95K $ 290.95K Suplai Peredaran 17.72M 17.72M 17.72M Total Suplai 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

