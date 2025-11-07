Informasi Harga Feed The People (FTP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00157127 $ 0.00157127 $ 0.00157127 Low 24 Jam $ 0.00192868 $ 0.00192868 $ 0.00192868 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00157127$ 0.00157127 $ 0.00157127 High 24 Jam $ 0.00192868$ 0.00192868 $ 0.00192868 All Time High $ 0.01172217$ 0.01172217 $ 0.01172217 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -1.19% Perubahan Harga (1 Hari) -11.45% Perubahan Harga (7H) -18.69% Perubahan Harga (7H) -18.69%

Harga aktual Feed The People (FTP) adalah $0.00157879. Selama 24 jam terakhir, FTP diperdagangkan antara low $ 0.00157127 dan high $ 0.00192868, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFTP adalah $ 0.01172217, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FTP telah berubah sebesar -1.19% selama 1 jam terakhir, -11.45% selama 24 jam, dan -18.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Feed The People (FTP)

Kapitalisasi Pasar $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Suplai Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Total Suplai 999,941,612.554137 999,941,612.554137 999,941,612.554137

Kapitalisasi Pasar Feed The People saat ini adalah $ 1.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FTP adalah 999.94M, dan total suplainya sebesar 999941612.554137. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.58M.