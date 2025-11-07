Harga Feels Good Hari Ini

Harga live Feels Good (GOOD) hari ini adalah $ 0.00001317, dengan perubahan 61.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOOD ke USD saat ini adalah $ 0.00001317 per GOOD.

Feels Good saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,165.17, dengan suplai yang beredar 999.97M GOOD. Selama 24 jam terakhir, GOOD diperdagangkan antara $ 0.00001305 (low) dan $ 0.00003447 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00031274, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001305.

Dalam kinerja jangka pendek, GOOD bergerak -1.21% dalam satu jam terakhir dan -90.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Feels Good (GOOD)

Kapitalisasi Pasar $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,970,325.133453 999,970,325.133453 999,970,325.133453

Kapitalisasi Pasar Feels Good saat ini adalah $ 13.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOOD adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999970325.133453. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.17K.