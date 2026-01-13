Harga FINE Hari Ini

Harga live FINE (FINE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FINE ke USD saat ini adalah $ 0 per FINE.

FINE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 305,651, dengan suplai yang beredar 420.69T FINE. Selama 24 jam terakhir, FINE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FINE bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -1.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FINE (FINE)

Kapitalisasi Pasar $ 305.65K$ 305.65K $ 305.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 305.65K$ 305.65K $ 305.65K Suplai Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Total Suplai 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar FINE saat ini adalah $ 305.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FINE adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 305.65K.