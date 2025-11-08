Harga FlatQube Hari Ini

Harga live FlatQube (QUBE) hari ini adalah $ 0.00575601, dengan perubahan 5.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi QUBE ke USD saat ini adalah $ 0.00575601 per QUBE.

FlatQube saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,768.76, dengan suplai yang beredar 2.74M QUBE. Selama 24 jam terakhir, QUBE diperdagangkan antara $ 0.00539271 (low) dan $ 0.00578415 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 58.61, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00502713.

Dalam kinerja jangka pendek, QUBE bergerak +1.27% dalam satu jam terakhir dan -39.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FlatQube (QUBE)

Kapitalisasi Pasar $ 15.77K$ 15.77K $ 15.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 85.98K$ 85.98K $ 85.98K Suplai Peredaran 2.74M 2.74M 2.74M Total Suplai 14,937,900.295178 14,937,900.295178 14,937,900.295178

Kapitalisasi Pasar FlatQube saat ini adalah $ 15.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar QUBE adalah 2.74M, dan total suplainya sebesar 14937900.295178. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 85.98K.