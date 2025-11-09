Tokenomi Froggy (FROG)

Tokenomi Froggy (FROG)

Telusuri wawasan utama tentang Froggy (FROG), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:14:23 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Froggy (FROG)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Froggy (FROG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 108.02K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 108.02K
All-Time High:
$ 0.00025516
All-Time Low:
$ 0.00006773
Harga Saat Ini:
$ 0.0001076
Informasi Froggy (FROG)

The $Frog token (symbol: Frog, also referred to as Froggy) is a community driven meme token on the Sei Network, built on its EVM-compatible layer. It emphasizes transparency, organic growth, and putting the community first, with no tokens sold from the dev wallet since launch.

It was fair launched, in late 2024 and since been focused on grass roots/organic style building for long term holders

The project began gaining traction with daily engagement on X, including flash giveaways, quizzes, and calls to action for community members.

Focus on organic building, with giveaways rewarding participation (e.g., $5 in $Frog for quiz winners) and collaborations like supporting Sei meme contests. The token hit new all-time highs (ATHs) against $SEI multiple times, highlighting strong holder retention.

Situs Web Resmi:
https://frogonsei.com/

Tokenomi Froggy (FROG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Froggy (FROG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FROG yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FROG yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FROG, jelajahi harga live token FROG!

