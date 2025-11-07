Harga Froggy Hari Ini

Harga live Froggy (FROG) hari ini adalah $ 0.000097, dengan perubahan 1.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROG ke USD saat ini adalah $ 0.000097 per FROG.

Froggy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,144, dengan suplai yang beredar 1.00B FROG. Selama 24 jam terakhir, FROG diperdagangkan antara $ 0.00009414 (low) dan $ 0.00010043 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00025516, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006773.

Dalam kinerja jangka pendek, FROG bergerak +1.54% dalam satu jam terakhir dan -26.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Froggy (FROG)

Kapitalisasi Pasar $ 97.14K$ 97.14K $ 97.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 97.14K$ 97.14K $ 97.14K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

