Harga Frost Hari Ini

Harga live Frost (FROST) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROST ke USD saat ini adalah -- per FROST.

Frost saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,001.6, dengan suplai yang beredar 1.00B FROST. Selama 24 jam terakhir, FROST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FROST bergerak +0.47% dalam satu jam terakhir dan -44.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frost (FROST)

Kapitalisasi Pasar $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.00K$ 9.00K $ 9.00K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Frost saat ini adalah $ 9.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROST adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.00K.