Harga Fufu Hari Ini

Harga live Fufu (FUFU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUFU ke USD saat ini adalah -- per FUFU.

Fufu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,827.92, dengan suplai yang beredar 800.00M FUFU. Selama 24 jam terakhir, FUFU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0283095, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FUFU bergerak +0.92% dalam satu jam terakhir dan -6.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fufu (FUFU)

Kapitalisasi Pasar $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K Suplai Peredaran 800.00M 800.00M 800.00M Total Suplai 799,999,999.4740055 799,999,999.4740055 799,999,999.4740055

Kapitalisasi Pasar Fufu saat ini adalah $ 11.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUFU adalah 800.00M, dan total suplainya sebesar 799999999.4740055. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.83K.