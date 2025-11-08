BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Fufu hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FUFU adalah 11,827.92 USD. Lacak informasi harga aktual FUFU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Fufu hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FUFU adalah 11,827.92 USD. Lacak informasi harga aktual FUFU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang FUFU

Info Harga FUFU

Penjelasan FUFU

Situs Web Resmi FUFU

Tokenomi FUFU

Prakiraan Harga FUFU

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Fufu

Harga Fufu (FUFU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FUFU ke USD:

--
----
+2.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Fufu (FUFU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:23:50 (UTC+8)

Harga Fufu Hari Ini

Harga live Fufu (FUFU) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUFU ke USD saat ini adalah -- per FUFU.

Fufu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,827.92, dengan suplai yang beredar 800.00M FUFU. Selama 24 jam terakhir, FUFU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0283095, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FUFU bergerak +0.92% dalam satu jam terakhir dan -6.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fufu (FUFU)

$ 11.83K
$ 11.83K$ 11.83K

--
----

$ 11.83K
$ 11.83K$ 11.83K

800.00M
800.00M 800.00M

799,999,999.4740055
799,999,999.4740055 799,999,999.4740055

Kapitalisasi Pasar Fufu saat ini adalah $ 11.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUFU adalah 800.00M, dan total suplainya sebesar 799999999.4740055. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.83K.

Riwayat Harga Fufu USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0283095
$ 0.0283095$ 0.0283095

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

+2.87%

-6.47%

-6.47%

Riwayat Harga Fufu (FUFU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Fufu ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fufu ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fufu ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fufu ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+2.87%
30 Days$ 0-14.65%
60 Hari$ 0-11.82%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Fufu

Prediksi Harga Fufu (FUFU) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FUFU pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Fufu (FUFU) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Fufu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Fufu yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga FUFU untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Fufu.

Apa yang dimaksud dengan Fufu (FUFU)

FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing.

The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all.

NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Fufu (FUFU)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fufu

Berapa nilai 1 Fufu pada tahun 2030?
Jika Fufu tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Fufu tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:23:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fufu (FUFU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Fufu Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.43
$22.43$22.43

+124.30%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006826
$0.00006826$0.00006826

+1,265.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009681
$0.009681$0.009681

+142.02%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012710
$0.000012710$0.000012710

+111.83%

Humanity

Humanity

H

$0.24280
$0.24280$0.24280

+70.72%

Flux

Flux

FLUX

$0.18186
$0.18186$0.18186

+66.34%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.