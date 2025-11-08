Harga FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)
Harga live FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) hari ini adalah $ 0.00001067, dengan perubahan 1.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUUU ke USD saat ini adalah $ 0.00001067 per FUUU.
FUUUUUUUUUUUUUU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,646.14, dengan suplai yang beredar 997.89M FUUU. Selama 24 jam terakhir, FUUU diperdagangkan antara $ 0.00001006 (low) dan $ 0.000011 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00028517, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000964.
Dalam kinerja jangka pendek, FUUU bergerak -0.36% dalam satu jam terakhir dan -14.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar FUUUUUUUUUUUUUU saat ini adalah $ 10.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUUU adalah 997.89M, dan total suplainya sebesar 997889270.389981. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.65K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga FUUUUUUUUUUUUUU ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FUUUUUUUUUUUUUU ke USD adalah $ -0.0000058175.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FUUUUUUUUUUUUUU ke USD adalah $ -0.0000085700.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FUUUUUUUUUUUUUU ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.86%
|30 Days
|$ -0.0000058175
|-54.52%
|60 Hari
|$ -0.0000085700
|-80.31%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga FUUUUUUUUUUUUUU berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.
The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.
Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.
The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.
From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.
Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial
