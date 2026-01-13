Berapa harga live Fwogs Strategy?

Fwogs Strategy diperdagangkan pada Rp2.726792968504110000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -1.99% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini FWOGSTR?

Volatilitas harga FWOGSTR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Fwogs Strategy?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp2.714663406306390000 (rendah) dan Rp2.789125440909060000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan FWOGSTR?

Dalam 24 jam terakhir, FWOGSTR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp3.649987424663910000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2.607182007943260000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Fwogs Strategy?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan FWOGSTR dengan token NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel lainnya?

Dalam kategori NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFTStrategy Ecosystem,NFT Strategy Flywheel, FWOGSTR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.