Tokenomi Game Money (GM)

Telusuri wawasan utama tentang Game Money (GM), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:40:40 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Game Money (GM)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Game Money (GM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 15.52K
Total Suplai:
$ 977.78M
Suplai yang Beredar:
$ 977.78M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 15.52K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi Game Money (GM)

Base Digger is an idle strategy game on the Base blockchain where you step into the role of a digger, uncovering treasures, artifacts, and resources along the way. As you make progress and complete tasks, you earn $GM, the in-game token. Use $GM to upgrade your tools, unlock power-ups, and take your adventure to the next level. The deeper you dig, the more rare items and exciting quests you’ll uncover. Compete with others to climb the leaderboards or just enjoy exploring at your own pace. Whether you’re here to relax or strategize, Base Digger is packed with fun and rewards to keep you coming back.

Situs Web Resmi:
https://basedigger.xyz/

Tokenomi Game Money (GM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Game Money (GM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GM yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GM yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GM, jelajahi harga live token GM!

Prediksi Harga GM

Ingin mengetahui arah GM? Halaman prediksi harga GM kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

