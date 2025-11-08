Harga Game Money Hari Ini

Harga live Game Money (GM) hari ini adalah $ 0.00001588, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GM ke USD saat ini adalah $ 0.00001588 per GM.

Game Money saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,524.57, dengan suplai yang beredar 977.78M GM. Selama 24 jam terakhir, GM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00094169, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001567.

Dalam kinerja jangka pendek, GM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Game Money (GM)

Kapitalisasi Pasar $ 15.52K$ 15.52K $ 15.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.52K$ 15.52K $ 15.52K Suplai Peredaran 977.78M 977.78M 977.78M Total Suplai 977,777,777.9999999 977,777,777.9999999 977,777,777.9999999

Kapitalisasi Pasar Game Money saat ini adalah $ 15.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GM adalah 977.78M, dan total suplainya sebesar 977777777.9999999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.52K.