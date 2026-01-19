Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh GammaSwap?

GammaSwap beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari GS?

Token ini dihargai sebesar Rp219.988504605200000, mencatat pergerakan harga sebesar -3.00% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh GammaSwap?

GammaSwap termasuk dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem,Made in USA. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan GS dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari GammaSwap?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp66147430098.570650000, menempatkan aset ini di peringkat #2355. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai GS yang beredar saat ini?

Terdapat 300569923.3480719 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk GammaSwap hari ini?

Dalam satu hari terakhir, GS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, GammaSwap berfluktuasi antara Rp218.95532257642650000 dan Rp230.0735645850650000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.