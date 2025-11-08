Harga Genesis Arena Hari Ini

Harga live Genesis Arena (GENESIS) hari ini adalah $ 0.00001111, dengan perubahan 2.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GENESIS ke USD saat ini adalah $ 0.00001111 per GENESIS.

Genesis Arena saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,109.18, dengan suplai yang beredar 1.00B GENESIS. Selama 24 jam terakhir, GENESIS diperdagangkan antara $ 0.00001062 (low) dan $ 0.00001146 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00025849, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000998.

Dalam kinerja jangka pendek, GENESIS bergerak +0.67% dalam satu jam terakhir dan -16.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Genesis Arena (GENESIS)

Kapitalisasi Pasar $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

