Harga GeoDB Hari Ini

Harga live GeoDB (GEO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEO ke USD saat ini adalah -- per GEO.

GeoDB saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,865, dengan suplai yang beredar 177.40M GEO. Selama 24 jam terakhir, GEO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GEO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GeoDB (GEO)

Kapitalisasi Pasar $ 28.87K$ 28.87K $ 28.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.95K$ 56.95K $ 56.95K Suplai Peredaran 177.40M 177.40M 177.40M Total Suplai 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GeoDB saat ini adalah $ 28.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GEO adalah 177.40M, dan total suplainya sebesar 350000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.95K.