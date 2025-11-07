Harga GHOSTFI Hari Ini

Harga live GHOSTFI (GHOSTFI) hari ini adalah $ 0.00008948, dengan perubahan 5.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GHOSTFI ke USD saat ini adalah $ 0.00008948 per GHOSTFI.

GHOSTFI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,458, dengan suplai yang beredar 999.80M GHOSTFI. Selama 24 jam terakhir, GHOSTFI diperdagangkan antara $ 0.00008306 (low) dan $ 0.00009462 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00017462, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007309.

Dalam kinerja jangka pendek, GHOSTFI bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -32.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GHOSTFI (GHOSTFI)

Kapitalisasi Pasar $ 89.46K$ 89.46K $ 89.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 89.46K$ 89.46K $ 89.46K Suplai Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Total Suplai 999,798,790.9424254 999,798,790.9424254 999,798,790.9424254

Kapitalisasi Pasar GHOSTFI saat ini adalah $ 89.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GHOSTFI adalah 999.80M, dan total suplainya sebesar 999798790.9424254. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 89.46K.