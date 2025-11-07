BursaDEX+
Harga live GHOSTFI hari ini adalah 0.00008948 USD. Kapitalisasi pasar GHOSTFI adalah 89,458 USD. Lacak informasi harga aktual GHOSTFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live GHOSTFI hari ini adalah 0.00008948 USD. Kapitalisasi pasar GHOSTFI adalah 89,458 USD. Lacak informasi harga aktual GHOSTFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga GHOSTFI (GHOSTFI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GHOSTFI ke USD:

--
----
-5.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live GHOSTFI (GHOSTFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:31:04 (UTC+8)

Harga GHOSTFI Hari Ini

Harga live GHOSTFI (GHOSTFI) hari ini adalah $ 0.00008948, dengan perubahan 5.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GHOSTFI ke USD saat ini adalah $ 0.00008948 per GHOSTFI.

GHOSTFI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,458, dengan suplai yang beredar 999.80M GHOSTFI. Selama 24 jam terakhir, GHOSTFI diperdagangkan antara $ 0.00008306 (low) dan $ 0.00009462 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00017462, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007309.

Dalam kinerja jangka pendek, GHOSTFI bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -32.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GHOSTFI (GHOSTFI)

$ 89.46K
$ 89.46K$ 89.46K

--
----

$ 89.46K
$ 89.46K$ 89.46K

999.80M
999.80M 999.80M

999,798,790.9424254
999,798,790.9424254 999,798,790.9424254

Kapitalisasi Pasar GHOSTFI saat ini adalah $ 89.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GHOSTFI adalah 999.80M, dan total suplainya sebesar 999798790.9424254. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 89.46K.

Riwayat Harga GHOSTFI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008306
$ 0.00008306$ 0.00008306
Low 24 Jam
$ 0.00009462
$ 0.00009462$ 0.00009462
High 24 Jam

$ 0.00008306
$ 0.00008306$ 0.00008306

$ 0.00009462
$ 0.00009462$ 0.00009462

$ 0.00017462
$ 0.00017462$ 0.00017462

$ 0.00007309
$ 0.00007309$ 0.00007309

+0.31%

-5.43%

-32.19%

-32.19%

Riwayat Harga GHOSTFI (GHOSTFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GHOSTFI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GHOSTFI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GHOSTFI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GHOSTFI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.43%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk GHOSTFI

Prediksi Harga GHOSTFI (GHOSTFI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GHOSTFI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga GHOSTFI (GHOSTFI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga GHOSTFI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga GHOSTFI yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga GHOSTFI untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga GHOSTFI.

Apa yang dimaksud dengan GHOSTFI (GHOSTFI)

GhostFi is an AI-assisted trading platform built on the Solana blockchain. It provides traders with institutional-grade tools to analyze, predict, and execute trades across volatile markets such as PumpFun, Bonk, and Raydium. Powered by multiple AI engines, GhostFi offers sub-50ms analysis on thousands of tokens, real-time market insights, and adaptive trading logic. The platform features both simulation and live trading modes, allowing users to learn, test, and deploy strategies with real data. GhostFi prioritizes user security through local key storage, ensuring that private keys never leave the user’s device.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya GHOSTFI (GHOSTFI)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GHOSTFI

Berapa nilai 1 GHOSTFI pada tahun 2030?
Jika GHOSTFI tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga GHOSTFI tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:31:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GHOSTFI (GHOSTFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi GHOSTFI Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.