Berapa harga perdagangan saat ini dari GhostwareOS?

GhostwareOS (GHOST) saat ini dihargai Rp21.770704592 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 2.01% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga GhostwareOS hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Privacy Coins,Solana Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap GHOST?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi GhostwareOS dalam pasar kripto global?

Saat ini, GhostwareOS menduduki peringkat pasar #3499 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp21770502166.4, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang GHOST?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999738562.5425445, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru GhostwareOS?

Rentang harga antara Rp18.753888400 dan Rp23.554411504 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi GhostwareOS dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Privacy Coins,Solana Ecosystem lainnya, GHOST terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.