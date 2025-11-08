Harga Gibape Hari Ini

Harga live Gibape (GIB) hari ini adalah $ 0.00003363, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GIB ke USD saat ini adalah $ 0.00003363 per GIB.

Gibape saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,676, dengan suplai yang beredar 852.69M GIB. Selama 24 jam terakhir, GIB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00122181, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001911.

Dalam kinerja jangka pendek, GIB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gibape (GIB)

Kapitalisasi Pasar $ 28.68K$ 28.68K $ 28.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.68K$ 28.68K $ 28.68K Suplai Peredaran 852.69M 852.69M 852.69M Total Suplai 852,686,694.8236679 852,686,694.8236679 852,686,694.8236679

Kapitalisasi Pasar Gibape saat ini adalah $ 28.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GIB adalah 852.69M, dan total suplainya sebesar 852686694.8236679. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.68K.