Harga Goose Hari Ini

Harga live Goose (GOOSE) hari ini adalah $ 0.00000852, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOOSE ke USD saat ini adalah $ 0.00000852 per GOOSE.

Goose saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,564.07, dengan suplai yang beredar 888.00M GOOSE. Selama 24 jam terakhir, GOOSE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00291861, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000473.

Dalam kinerja jangka pendek, GOOSE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Goose (GOOSE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.56K$ 7.56K $ 7.56K Suplai Peredaran 888.00M 888.00M 888.00M Total Suplai 888,000,000.0 888,000,000.0 888,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Goose saat ini adalah $ 7.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOOSE adalah 888.00M, dan total suplainya sebesar 888000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.56K.