Telusuri wawasan utama tentang GRAB AI (GRAB), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:36:18 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga GRAB AI (GRAB)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk GRAB AI (GRAB), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 5.07K
Total Suplai:
$ 999.12M
Suplai yang Beredar:
$ 999.12M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 5.07K
All-Time High:
$ 0.00015122
All-Time Low:
$ 0.00000499
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi GRAB AI (GRAB)

GRAB is an education platform that uses specialized AI agents to teach Web3 topics, including trading, DeFi, application building and online influence. Each module functions as an AI tutor that adapts lessons, drills and feedback to the learner, with practical exercises such as backtesting, liquidity-pool simulations and basic contract workflows. Access at release is distributed primarily via Galxe quests, with alternative eligibility through verified Discord roles or holding the project’s token at a published snapshot. After a free trial for eligible users, each module can be accessed for a fixed fee paid in the native token. The token is intended for platform access and payments; no financial rights are implied. GRAB publishes documentation covering pedagogy, access rules, roadmap and security practices, and plans additional educator tools and integrations as the product moves from MVP to general availability.

Situs Web Resmi:
https://aigrab.io/

Tokenomi GRAB AI (GRAB): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi GRAB AI (GRAB) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token GRAB yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token GRAB yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi GRAB, jelajahi harga live token GRAB!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

