Harga Granary Hari Ini

Harga live Granary (GRAIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRAIN ke USD saat ini adalah -- per GRAIN.

Granary saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 127,982, dengan suplai yang beredar 239.65M GRAIN. Selama 24 jam terakhir, GRAIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.06669, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GRAIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Granary (GRAIN)

Kapitalisasi Pasar $ 127.98K$ 127.98K $ 127.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 127.98K$ 127.98K $ 127.98K Suplai Peredaran 239.65M 239.65M 239.65M Total Suplai 239,646,508.6027071 239,646,508.6027071 239,646,508.6027071

Kapitalisasi Pasar Granary saat ini adalah $ 127.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRAIN adalah 239.65M, dan total suplainya sebesar 239646508.6027071. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.98K.