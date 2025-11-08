Harga Grodo AI Hari Ini

Harga live Grodo AI (GRODO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRODO ke USD saat ini adalah -- per GRODO.

Grodo AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,695, dengan suplai yang beredar 99.86B GRODO. Selama 24 jam terakhir, GRODO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GRODO bergerak +0.65% dalam satu jam terakhir dan -67.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Grodo AI (GRODO)

Kapitalisasi Pasar $ 61.70K$ 61.70K $ 61.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.70K$ 61.70K $ 61.70K Suplai Peredaran 99.86B 99.86B 99.86B Total Suplai 99,857,183,185.2235 99,857,183,185.2235 99,857,183,185.2235

Kapitalisasi Pasar Grodo AI saat ini adalah $ 61.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRODO adalah 99.86B, dan total suplainya sebesar 99857183185.2235. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.70K.