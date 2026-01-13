Harga GTF Hari Ini

Harga live GTF (GTF) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GTF ke USD saat ini adalah $ 0 per GTF.

GTF saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 87,279, dengan suplai yang beredar 100.00B GTF. Selama 24 jam terakhir, GTF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GTF bergerak +1.10% dalam satu jam terakhir dan +1.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GTF (GTF)

Kapitalisasi Pasar $ 87.28K$ 87.28K $ 87.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 87.28K$ 87.28K $ 87.28K Suplai Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Total Suplai 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GTF saat ini adalah $ 87.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GTF adalah 100.00B, dan total suplainya sebesar 100000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 87.28K.