Harga live Gus hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GUS adalah 133,467 USD. Lacak informasi harga aktual GUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Gus hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GUS adalah 133,467 USD. Lacak informasi harga aktual GUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live Gus (GUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUS ke USD saat ini adalah -- per GUS.
Gus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 133,467, dengan suplai yang beredar 999.81M GUS. Selama 24 jam terakhir, GUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, GUS bergerak -4.53% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar Gus (GUS)
$ 133.47K
$ 133.47K$ 133.47K
--
----
$ 133.47K
$ 133.47K$ 133.47K
999.81M
999.81M 999.81M
999,814,959.421716
999,814,959.421716 999,814,959.421716
Kapitalisasi Pasar Gus saat ini adalah $ 133.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GUS adalah 999.81M, dan total suplainya sebesar 999814959.421716. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 133.47K.
Riwayat Harga Gus USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
-4.53%
+2.93%
--
--
Riwayat Harga Gus (GUS) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga Gus ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gus ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gus ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gus ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
+2.93%
30 Days
$ 0
--
60 Hari
$ 0
--
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk Gus
Prediksi Harga Gus (GUS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GUS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Gus (GUS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Gus berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga Gus yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga GUS untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Gus.
Apa yang dimaksud dengan Gus (GUS)
GUS is a memecoin hosted on the Solana blockchain that draws its identity from a real cat named Gus, who was paralyzed following a dog attack. According to the project’s official website, guspfcat.fun, the coin’s creation was inspired by Gus’s ongoing recovery and aims to combine internet culture with charitable purpose. Unlike many meme-based cryptocurrencies that rely solely on humor or speculation, GUS positions itself around a tangible event and a specific cause.
The website outlines a clear narrative: proceeds from the token are partially allocated to support Gus’s medical care, with a goal of raising $20,000. A donation tracker on the homepage shows real-time progress toward this target. This transparency gives the project a defined objective and connects its economic activity to a measurable outcome.
In addition to its charitable focus, the GUS project integrates several interactive features that encourage community engagement. The “PFP Maker” tool allows users to personalize their profile pictures by adding an official GUS ring, reinforcing the visual brand and promoting user participation. The site’s design relies on accessible humor and digital aesthetics typical of meme culture, but it also maintains a consistent thematic link to the story of the cat that inspired it.
From a technical perspective, GUS operates on Solana, a network chosen for its low transaction costs and high speed. The website provides step-by-step instructions for purchasing the token through the Phantom Wallet, including how to acquire SOL (Solana’s native currency) and swap it for GUS. This practical guidance indicates that the project targets users who already have a basic understanding of cryptocurrency operations, rather than complete beginners.
While the project demonstrates a cohesive theme and a clear charitable intent, some aspects remain underdeveloped. The website does not include a detailed breakdown of tokenomics—such as total supply, allocation structure, or governance mechanisms—nor does it present a long-term development roadmap. The absence of these details limits the ability to evaluate the coin’s sustainability and the accountability of its fundraising efforts.
Overall, GUS represents a fusion of narrative-driven marketing and social purpose within the memecoin space. Its foundation on a true story gives it emotional credibility, while its use of Solana technology enables broad accessibility. The project’s future legitimacy, however, will depend on how transparently it manages its funds and whether it continues to align its digital growth with tangible support for the real cat at the heart of its brand.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gus
Berapa nilai 1 Gus pada tahun 2030?
Jika Gus tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Gus tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga Gus hari ini?
Harga Gus hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah Gus masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
Gus tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi GUS, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian Gus di Indonesia?
Gus senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga Gus saat ini di Indonesia?
Harga live GUS diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga Gus terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga GUS untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga Gus di Indonesia?
Harga GUS dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk GUS di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan GUS/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga Gus bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga Gus akan naik tahun ini?
Harga Gus mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga Gus (GUS) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:30:38 (UTC+8)
