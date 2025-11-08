Harga Hash Hunter Hari Ini

Harga live Hash Hunter (HNTR) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HNTR ke USD saat ini adalah -- per HNTR.

Hash Hunter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,004, dengan suplai yang beredar 999.95M HNTR. Selama 24 jam terakhir, HNTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HNTR bergerak -1.02% dalam satu jam terakhir dan -33.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hash Hunter (HNTR)

Kapitalisasi Pasar $ 55.00K$ 55.00K $ 55.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.00K$ 55.00K $ 55.00K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,953,573.158162 999,953,573.158162 999,953,573.158162

Kapitalisasi Pasar Hash Hunter saat ini adalah $ 55.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HNTR adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999953573.158162. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 55.00K.