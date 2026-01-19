BursaDEX+
Harga live HAVAH hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar HVH adalah 222,811 USD. Lacak informasi harga aktual HVH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang HVH

Info Harga HVH

Penjelasan HVH

Whitepaper HVH

Situs Web Resmi HVH

Tokenomi HVH

Prakiraan Harga HVH

Logo HAVAH

Harga HAVAH (HVH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HVH ke USD:

$0.00022879
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live HAVAH (HVH)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:36:31 (UTC+8)

Harga HAVAH Hari Ini

Harga live HAVAH (HVH) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HVH ke USD saat ini adalah $ 0 per HVH.

HAVAH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 222,811, dengan suplai yang beredar 973.87M HVH. Selama 24 jam terakhir, HVH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.106849, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HVH bergerak -0.09% dalam satu jam terakhir dan -21.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HAVAH (HVH)

$ 222.81K
--
$ 2.29M
973.87M
10,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar HAVAH saat ini adalah $ 222.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HVH adalah 973.87M, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.29M.

Riwayat Harga HAVAH USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.106849
$ 0
-0.09%

-0.04%

-21.02%

-21.02%

Riwayat Harga HAVAH (HVH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga HAVAH ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga HAVAH ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga HAVAH ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga HAVAH ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.04%
30 Days$ 0-23.75%
60 Hari$ 0-43.17%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk HAVAH

Prediksi Harga HAVAH (HVH) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HVH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga HAVAH (HVH) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga HAVAH berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga HAVAH yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga HVH pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga HAVAH.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya HAVAH (HVH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang HAVAH

Berapa harga saat ini dari HAVAH?

HAVAH diperdagangkan pada Rp3.86686923545050000, mengalami pergerakan harga sebesar -0.04% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari HAVAH adalah Rp1805.896721616550000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp3.81143267313450000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan HVH hari ini?

Market capitalization berada pada Rp3765815818.960450000, menempatkan aset ini di peringkat #5842 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar HAVAH?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan HVH.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 973870659.885472 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa HAVAH termasuk?

HAVAH merupakan bagian dari klasifikasi Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai HVH?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan HVH memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HAVAH

Perkembangan Industri Penting HAVAH (HVH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi HAVAH Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.