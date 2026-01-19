Berapa harga saat ini dari HAVAH?

HAVAH diperdagangkan pada Rp3.86686923545050000, mengalami pergerakan harga sebesar -0.04% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari HAVAH adalah Rp1805.896721616550000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp3.81143267313450000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan HVH hari ini?

Market capitalization berada pada Rp3765815818.960450000, menempatkan aset ini di peringkat #5842 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar HAVAH?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan HVH.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 973870659.885472 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa HAVAH termasuk?

HAVAH merupakan bagian dari klasifikasi Ethereum Ecosystem,DWF Labs Portfolio, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai HVH?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan HVH memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.