Harga Hive AI Hari Ini

Harga live Hive AI (BUZZ) hari ini adalah $ 0.00112758, dengan perubahan 5.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BUZZ ke USD saat ini adalah $ 0.00112758 per BUZZ.

Hive AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,127,412, dengan suplai yang beredar 999.84M BUZZ. Selama 24 jam terakhir, BUZZ diperdagangkan antara $ 0.00112482 (low) dan $ 0.00122021 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.185533, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00107491.

Dalam kinerja jangka pendek, BUZZ bergerak -0.68% dalam satu jam terakhir dan -9.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hive AI (BUZZ)

Kapitalisasi Pasar $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Suplai Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Total Suplai 999,843,989.936531 999,843,989.936531 999,843,989.936531

