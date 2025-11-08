Harga HiveSwap Hari Ini

Harga live HiveSwap (HIVP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HIVP ke USD saat ini adalah -- per HIVP.

HiveSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,677, dengan suplai yang beredar 1.10B HIVP. Selama 24 jam terakhir, HIVP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.110994, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HIVP bergerak +0.72% dalam satu jam terakhir dan -3.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HiveSwap (HIVP)

Kapitalisasi Pasar $ 27.68K$ 27.68K $ 27.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.64K$ 52.64K $ 52.64K Suplai Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Total Suplai 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar HiveSwap saat ini adalah $ 27.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HIVP adalah 1.10B, dan total suplainya sebesar 2100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.64K.