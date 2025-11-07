Harga HONO Protocol Hari Ini

Harga live HONO Protocol (HONO) hari ini adalah $ 70.04, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HONO ke USD saat ini adalah $ 70.04 per HONO.

HONO Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 118,933, dengan suplai yang beredar 1.69K HONO. Selama 24 jam terakhir, HONO diperdagangkan antara $ 69.86 (low) dan $ 70.71 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 80.28, sementara all-time low aset ini adalah $ 69.86.

Dalam kinerja jangka pendek, HONO bergerak -0.14% dalam satu jam terakhir dan -8.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HONO Protocol (HONO)

Kapitalisasi Pasar $ 118.93K$ 118.93K $ 118.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 118.93K$ 118.93K $ 118.93K Suplai Peredaran 1.69K 1.69K 1.69K Total Suplai 1,687.756781560976 1,687.756781560976 1,687.756781560976

Kapitalisasi Pasar HONO Protocol saat ini adalah $ 118.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HONO adalah 1.69K, dan total suplainya sebesar 1687.756781560976. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 118.93K.