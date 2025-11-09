Tokenomi Hypertrics (HYTR)

Telusuri wawasan utama tentang Hypertrics (HYTR), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 16:43:44 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Hypertrics (HYTR)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Hypertrics (HYTR), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 32.21K
$ 32.21K
Total Suplai:
$ 795.56M
$ 795.56M
Suplai yang Beredar:
$ 795.56M
$ 795.56M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 32.21K
$ 32.21K
All-Time High:
$ 0.00006753
$ 0.00006753
All-Time Low:
$ 0.0000299
$ 0.0000299
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0

Informasi Hypertrics (HYTR)

Hypertrics (HYTR) is a meme token on HyperEVM that combines internet culture with deflationary mechanics. Token burns are carried out manually through campaigns that are organized and publicly announced. The project emphasizes community engagement, transparency of actions, and a unique narrative built around the rebellious robot — a symbol of the ongoing reduction of supply while flying to the moon.

Situs Web Resmi:
https://hypertrics.xyz

Tokenomi Hypertrics (HYTR): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Hypertrics (HYTR) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token HYTR yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token HYTR yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi HYTR, jelajahi harga live token HYTR!

Prediksi Harga HYTR

Ingin mengetahui arah HYTR? Halaman prediksi harga HYTR kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

