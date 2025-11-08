Harga Hypertrics Hari Ini

Harga live Hypertrics (HYTR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HYTR ke USD saat ini adalah -- per HYTR.

Hypertrics saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,212, dengan suplai yang beredar 795.56M HYTR. Selama 24 jam terakhir, HYTR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HYTR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hypertrics (HYTR)

Kapitalisasi Pasar $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.21K$ 32.21K $ 32.21K Suplai Peredaran 795.56M 795.56M 795.56M Total Suplai 795,564,694.0 795,564,694.0 795,564,694.0

Kapitalisasi Pasar Hypertrics saat ini adalah $ 32.21K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HYTR adalah 795.56M, dan total suplainya sebesar 795564694.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.21K.