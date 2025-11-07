Harga Hyve Hari Ini

Harga live Hyve (HYVE) hari ini adalah $ 0.00209835, dengan perubahan 20.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HYVE ke USD saat ini adalah $ 0.00209835 per HYVE.

Hyve saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,045, dengan suplai yang beredar 76.27M HYVE. Selama 24 jam terakhir, HYVE diperdagangkan antara $ 0.00209802 (low) dan $ 0.00265178 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.756865, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00159105.

Dalam kinerja jangka pendek, HYVE bergerak -4.00% dalam satu jam terakhir dan -5.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hyve (HYVE)

Kapitalisasi Pasar $ 160.05K$ 160.05K $ 160.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 209.84K$ 209.84K $ 209.84K Suplai Peredaran 76.27M 76.27M 76.27M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

