Harga iAgent Protocol Hari Ini

Harga live iAgent Protocol ($AGNT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $AGNT ke USD saat ini adalah -- per $AGNT.

iAgent Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 114,309, dengan suplai yang beredar 194.54M $AGNT. Selama 24 jam terakhir, $AGNT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02863566, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $AGNT bergerak -0.04% dalam satu jam terakhir dan -6.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar iAgent Protocol ($AGNT)

Kapitalisasi Pasar $ 114.31K$ 114.31K $ 114.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 587.60K$ 587.60K $ 587.60K Suplai Peredaran 194.54M 194.54M 194.54M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar iAgent Protocol saat ini adalah $ 114.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $AGNT adalah 194.54M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 587.60K.